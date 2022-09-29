В Самаре кассир банка подменяла реальные деньги подделками из «банка приколов»

В общей сложности ей удалось похитить более 570 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 38-летнюю жительницу Новокуйбышевска. Женщина работала кассиром в банке и воровала оттуда деньги. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Оказалось, что похищения средств велись в течение месяца. Женщина доставала из кассы реальные деньги, подменяя их билетами из «банка приколов». В общей сложности ей удалось забрать более 570 тысяч рублей, которые она тратила на погашение своих кредитов.

Преступление вскрылось во время ревизии – сотрудники учреждения обнаружили серьезную недостачу.

В отношении горе-сотрудницы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Она находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время женщину отправят под суд.