Специалисты СВГК построили в Кинеле почти 3 км новых газопроводов

В Кинеле реализуют программу по техническому перевооружению сети газоснабжения / Фото: СВГК

В рамках технического перевооружения сети газоснабжения г.о. Кинель Средневолжская газовая компания спроектировала и построила газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью 2,9 километра для газификации площадки под застройку жильем для многодетных семей. Создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям 81 домовладения.

В соответствии с программой до конца текущего года в кинельском городском и муниципальном округах будет построено еще около 3 километров газопроводов и таким образом обеспечена возможность техприсоединения еще более сотни домовладений. Планируется, что концу 2023 газораспределительная сеть Кинеля и Кинельского района прирастет еще более чем на 23 километра газопроводов, что позволит увеличить количество потенциальных потребителей голубого топлива на 900 домовладений.

Напомним, что по в целом по Самарской области до конца 2023 года по программе социальной газификации планируется обеспечить возможность технологического присоединения по инициированной Президентом РФ программе социальной газификации порядка 18 тысяч домовладений.

Прием заявок от населения на участие в программе по-прежнему осуществляется через портал Единого оператора газификации www.connectgas.ru, МФЦ, а также через корпоративные каналы всех газораспределительных организаций Самарской области.