Более 20 резидентов пополнят технопарк «Жигулевская долина»

В технопарке работают уже более 280 компаний / Фото: Жигулевская долина

Технопарк «Жигулевская долина» пополнят новые резиденты. Этот статус присвоят 23 проектам по самым различным направлениям: робототехника, медтехнологии, IT-сервисы, производство мультисенсорных чипов и др. Такое решение было принято по итогам экспертного совета, который провел министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

— Экосистема «Жигулевской долины» — ключевой компонент в развитии инновационной экономики Самарской области. Мы постоянно расширяем спектр мер поддержки для высокотехнологичного бизнеса. Мы рады, что новые стартапы заявляют о себе и используют все созданные для них возможности, — сказал Дмитрий Богданов.

Отметим, технопарк — региональный оператор фонда «Сколково». Также он является региональным партнером Агентства по технологическому развитию. В настоящее время в «Жигулевской долине» работают более 280 компаний. Они создали свыше двух тысяч рабочих мест. Проекты, которые становятся резидентами технопарка, получают доступ к региональным и федеральным мерам поддержки.