Льготу на оплату транспортного налога хотят ввести для ветеранов боевых действий

Ветеранов предложили освободить от уплаты госпошлины на авто с двигателем мощностью до 200 л.с. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России могут ввести федеральную льготу на оплату транспортного налога. Предоставить ее хотят ветеранам боевых действий. Такое предложение озвучил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. Как пишет ФАН, он направил соответствующее письмо министру труда Антону Котякову.

По словам народного избранника, сейчас для ветеранов боевых действий действуют различные меры поддержки. Однако льгот на транспортный налог нет. Евгений Федоров считает, что их необходимо ввести.

Депутат предложил освободить ветеранов от уплаты госпошлины на автомобили. Речь идет только о тех машинах, где мощность двигателя не превышает 200 л. с. Также Евгений Федоров предложил оставить за регионами право на введение дополнительных льгот для подобной категории людей.