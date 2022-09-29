В Самарской области стала известна география распространения коронавируса 29 сентября 2022 года

За сутки наибольшее количество заболевших, равное 685, подтвердилось в Тольятти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и муниципалитетах обнаружили случаи заболевания коронавирусом 29 сентября 2022 года. Статистику за прошедшие сутки предоставили в региональном оперштабе.

За сутки наибольшее количество заболевших, равное 685, подтвердилось в Тольятти, 663 – Самаре, 109 – Сызрани, 58 – Новокуйбышевске, 45 – Кинеле, 38 – Похвистнево, 34 – в Кинель-Черкасском районе, 30 – в Волжском районе, 28 – в Сергиевском районе, 26 – в Отрадном, 24 –в Безенчукском районе, 24 – в Челно-Вершинском районе.

Еще 22 случая обнаружили в Похвистневском районе, по 18 – в Борском и Кинельском районах, 17 – в Жигулевске, 16 – в Хворостянском районе, 15 – в Красноармейском районе, 13 – в Шигонском районе, 12 – в Октябрьске, 11 – в Сызранском районе, 10 – в Елховском районе.

По 9 заболевших в Исаклинском и Большеглушицком районах, 8 – в Клявлинском районе, 7 – в Камышлинском районе, по 6 – в Большечерниговском и Пестравском районах, по 4 – в Красноярском и Кошкинском районах, по 3 – в Чапаевске, Алексеевском, Богатовском и Нефтегорском районах, 2 – в Приволжском районе, по 1 – в Ставропольском и Шенталинском районах.