В Самаре более 170 крышек с водопроводных и канализационных колодцев украли к началу осени

Каждую неделю в диспетчерскую предприятия поступает 40-50 звонков об открытых колодцах. Фото: «РКС-Самара»

В Самаре к началу осени общее количество сворованных крышек с водопроводных и канализационных колодцев превысило 170 штук.

— Чугунные крышки пользуются круглогодичным спросом в пунктах приёма лома, поэтому их крадут регулярно, — рассказали в «РКС-Самара».

Целые крышки там не принимают, но берут разбитые и повреждённые. За два месяца украли 64 штуки с колодцев. Чаще всего воруют в безлюдных местах, на окраинах, поближе к пунктам приёма металлолома и когда уже темно.

Каждая украденная крышка может привести к трагедии: травмы при падении получают как люди, так и животные. Каждую неделю в диспетчерскую предприятия поступает 40-50 звонков об открытых колодцах. На место сворованной ставится новая или временная сигнальная, ограждение, специальное устройство, защищающее от падения.

Сообщить об открытом колодце можно по телефону круглосуточной диспетчерской 334-75-12 или по сообщению через Telegram: +7-917-013-70-07.