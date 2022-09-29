В Самарской области заработает новый проект «Подготовка и выход на пенсию»

Доработать проект должны до конца следующего месяца. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области ведется разработка нового проекта, который будет представлен на региональной платформе Госуслуг. Он получил название «Подготовка и выход на пенсию». В рамках проекта на Госуслугах появится новый сервис, который откроет ряд возможностей для граждан «серебряного возраста».

– Результатом проекта должно стать максимальное продление активной социальной и трудовой жизни, улучшение качества жизни граждан «серебряного возраста», – рассказал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

В новом сервисе будут действовать такие разделы, как «Выплаты, льготы и пособия», «Мое здоровье», «Культура и досуг», «Работа и допобразование» и ряд других. Жители губернии смогут одним кликом записаться на прием к врачу, оформить льготы и выплаты, получить юридическую помощь. В общей сложности им будет доступно более 100 услуг.

Полностью доработать сервис должны до конца октября.