Волонтеры КНПЗ помогают восстанавливать леса Самарской губернии

Нефтяники заложили в Красноярском районе два гектара соснового бора. Фото: Елена Жигулева

Леса - национальное богатство России. Они служат залогом биологического разнообразия и сохранения экологического баланса, защищают почву от эрозии, предотвращая образование оврагов.Но «зеленые легкие» периодически страдают от бедствий природного и техногенного свойства - пожаров, половодий, хозяйственной деятельности человека. Поскольку естественный процесс восстановления длительный, без помощи людей не обойтись. Добровольцы предприятий и эко-активисты несколько лет помогают лесам Самарской губернии возрождаться. Среди участников этой миссии и волонтеры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Весной, в мае, заводчане высадили тысячу сеянцев сосны в Волжском лесничестве. В сентябре сотрудники КНПЗ отправились в Ново-Буянское лесничество: благодаря помощи заводских волонтеров лес прирос еще на 3,5 тысячи саженцев вечнозеленых деревьев. Коллектив предприятия ведет регулярную работу по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Заводские волонтеры - активные участники всероссийских и региональных экологических акций «Зеленая весна», «Родники Самарской области», «День Волги», «Сад Памяти», «Кедры России».