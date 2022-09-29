В Самаре специалисты провели проверку цен на продукты в сентябре 2022 года

Проверки проводят в сетевых и несетевых магазинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить на продуктах. В областной столице провели ежедневный мониторинг.

По данным городской администрации на 29 сентября 2022 года, дешевле всего картофель продают за 15,19 рублей/килограмм в «Пятерочке» в Кировского района. Баранину (кроме бескостного мяса) за 370 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Молоко за 44,43 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Сахар-песок за 60 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Всю подробную информацию указали на официальной странице мэрии. Подобные проверки помогают отслеживать динамику цен.