В Самарской области АВТОВАЗ расширяет штат сотрудников и ищет 4-х тысяч человек

Колонна машин АВТОВАЗа прибудет в Самару 2 октября. Фото: правительство Самарской области

Сегодня 29 сентября, в Самарской области стартует автомарафон «АВТОВАЗ рулит» для привлечения новых работников на предприятие.

— Для наращивания производства АВТОВАЗу необходимо трудоустроить до 4 тысяч новых сотрудников, — сообщает правительство Самарской области.

Это связано с тем, что в 2023 году завод должен выпустить до 500 тысяч автомобилей, а в 2024-2025 годах — новые модели LADA. В рамках автомарафона целый месяц в городах региона сотрудники будут рассказывать о работе предприятия на центральных площадях и у ДК. Каждый, кто захочет устроиться, сможет пообщаться с кадровиками АВТОВАЗа.

Первая остановка будет 29 сентября у Дворца спорта «Волгарь» в Тольятти с 12:00 до 15:00, следующая – с 16:00 до 19:00 в Жигулевске. Завтра, 30 сентября, автопробег пройдет через Октябрьск и Сызрань, 1 октября – в Чапаевске и в Новокуйбышевске, 2 октября – в Самаре, 7 октября – Отрадном и Кинеле, 8 октября – Похвистнево.