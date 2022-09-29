В Самаре из-за обвала грунта закрыли движение трамваев на улице Ново-Вокзальной

Изменения начали действовать 29 сентября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 сентября, на улице Ново-Вокзальной в Самаре произошел обвал грунта. Из-за этого в работу общественного транспорта были внесены небольшие коррективы. В частности, на участке от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой закрыто движение трамваев по направлению «в город».

По данным департамента транспорта, трамваи №7, 20, 20к временно следуют в объезд.

Маршрут №7 идет от Барбошиной поляны до ул. 22 Партсъезда без изменений, а в обратном направлении следует через 15-й микрорайон по улице Ставропольской и далее до Барбошиной поляны.

Трамваи №20 и №20к следуют от остановки «Северное трамвайное депо» по улице Ново-Вокзальной, Ставропольской, через Дом печати, Постников овраг и далее по своему маршруту. Маршрут от улицы Пионерской остался прежним.