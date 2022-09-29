В Самаре подключили к теплу почти 3 тысячи многоквартирных домов

Социальные учреждения первой категории подключили на 82%. Фото: администрация Самары

По информации на 29 сентября, отопление дали уже в 3-х тысячах многоквартирных домах. Темпы, по сравнению с вчерашним днем, нарастили вдвое.

— Число подключенных многоквартирных домов за один день удалось нарастить с 1557 до 2936, — рассказали в администрации Самары.

По результатам начавшегося отопительного сезона социальные учреждения первой категории подключили на 82%. К таким объектам относятся учреждения здравоохранения, опеки и социальной защиты, а также школы и детские сады.

В те учреждения, которые встроены в многоквартирные дома тепло подадут по мере подключения самих домов. Также продолжают подключать отопление в вузах, ссузах, учреждениях культуры и спорта.