Под Самарой мужчина отправится в колонию за убийство возлюбленной

Перед тем, как покинуть квартиру, мужчина спрятал орудие преступления. Фото: СУ СК по Самарской области

В городе Похвистнево вынесли приговор 41-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в убийстве своей возлюбленной, совершенном по неосторожности.

Как сообщает СУ СК по Самарской области, трагедия произошла 22 мая 2022 года. Следствие установило, что горожанин отдыхал вместе с сожительницей в их квартире на улице Кооперативной. Влюбленные употребляли алкоголь. Внезапно мужчина приревновал свою возлюбленную. Вспыхнула ссора, которая сопровождалась взаимными оскорблениями .

– В ходе конфликта осужденный схватил кухонный нож и нанес сожительнице один удар в область груди. После этого он спрятал орудие преступления и покинул квартиру, – информируют в СУ СК по региону.

Через некоторое время после этого женщина скончалась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.