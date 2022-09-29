Самарскую область накроет плотный туман 30 сентября 2022 года

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область накроет туман днем в пятницу, 30 сентября 2022 года. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в области продолжает бушевать осенняя непогода. В последние дни губернию залил сильный дождь. Городской блогер показал последствия. Синоптики предупредили жителей о плотном тумане. Видимость составить 500 метров и менее. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.

Напомним, в регионе жители смогут попрощаться с теплом перед наступлением холодов. В начале октября температура воздуха достигнет +26 градусов.