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Общество29 сентября 2022 11:32

Самарскую область накроет плотный туман 30 сентября 2022 года

Об этом сообщили специалисты
Алена ПРОВКИНА
Водителям стоит быть внимательнее на дорогах

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область накроет туман днем в пятницу, 30 сентября 2022 года. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в области продолжает бушевать осенняя непогода. В последние дни губернию залил сильный дождь. Городской блогер показал последствия. Синоптики предупредили жителей о плотном тумане. Видимость составить 500 метров и менее. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.

Напомним, в регионе жители смогут попрощаться с теплом перед наступлением холодов. В начале октября температура воздуха достигнет +26 градусов.