В Самарской области с родителей, не плативших алименты, взыскали более 565 миллионов рублей

У 40 должников удержали денежные средства из заработной платы. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области судебные приставы в рамках акции «Собери ребенка в школу» взыскали в пользу детей более 565 миллионов рублей с родителей, которые не платили алименты.

— Масштабные рейды прошли во всех районах области, посетили более 450 адресов неплательщиков алиментов, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Сотрудники пытались побудить родителей заплатить положенные денежные средства. Были наложены аресты на имущество должников, вручены предупреждения об уголовной ответственности, часть людей привлекли к административной ответственности.

У 40 должников удержали денежные средства из заработной платы. В рамках акции организовывались встречи с представителями различных религиозных организаций. Священнослужители выясняли причины неуплаты алиментов и говорили о необходимости заботиться о своих детях.