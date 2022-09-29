В Самарской области усилили охрану окружающей среды

В Тольятти продолжают следить за состоянием окружающей среды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области специалисты усилили охрану окружающей среды. В городе продолжают выездные обследования территории.

По данным городской администрации, юридических лиц обязали соблюдать правила охраны атмосферного воздуха. В этом году в Автограде проводили мониторинг безопасности, внеплановые и плановые проверки. По результатам мероприятий, составлено 5 протоколов и подготовлено 394 предостережения о нарушениях законодательства.

Особое внимание уделяют сбросу и сжиганию мусора. Жителям рекомендуют направлять фото и материалы в отдел государственного экологического надзора.