Депутаты губдумы проверили реализацию нацпроектов в Борском районе

Фото: Самарская губернская дума

28 сентября в районе Борский состоялось выездное мероприятие фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе по вопросам реализации в районе народной программы, национальных и партийных проектов.

Так,в рамках нацпроекта «Культура» преобразилась сельская библиотека Борского. По словам ее директора, Ирины Храпуновой, старая библиотека благодаря совместным усилиям депутатов и правительства Самарской области стала не просто хранилищем книг, а настоящим центром интеллектуального досуга для селян всех возрастов.

Депутаты Самарской губернской думы вместе с министром культуры Татьяной Мрдуляш обошли десятки залов на двух этажах отремонтированного здания. Здесь с методистами, библиотекарями, IT-специалистами с пользой проводят время подростки, дети младших возрастов и их родители.

Первый этаж обозначен как «Взрослая библиотека». Ее аудитории разбиты на тематические зоны. На втором этаже – «Детская библиотека» со своими тематическими зонами.

Средства федерального бюджета были направлены на техническое переоснащение, пополнение книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам, приобретение предметов интерьера в соответствии с разработанным дизайн-проектом. За счет местного бюджета был отремонтирован фасад, заменены оконные конструкции и обновлена система отопления.

Нацпроект «Культура» помог преобразиться и Дому культуры в селе Борское. Здесь досрочно завершился капремонт. Депутаты также посетили этот объект.

В ДК благоустроен концертный зал, кабинет фотостудии, гончарная мастерская, созданы комфортные пространства для занятий декоративно-прикладным творчеством, изобразительном искусством, хореографией, эстрадным вокалом, музыкой. Есть здесь и свой театральный класс, который может служить местом как для занятий и репетиций коллективов, так и залом для проведения камерных мероприятий.

Обновлена материально-техническая база Дома культуры.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин подчеркнул, что при отборе объектов, попадающих под мероприятия нацпроектов, важно учитывать особенности сельского образа жизни, удаленность территорий от крупных промышленных и культурных центров. Особое внимание необходимо уделять вопросам развития социальной инфраструктуры сел.

Во время визита в Борское депутаты губдумы и министр культуры открыли скульптуру «Настенька» в Аксаковском сквере, который появился благодаря губернаторскому проекту «Содействие». Композиция посвящена младшей дочери купца из знаменитой сказки «Аленький цветочек» великого русского писателя Сергея Аксакова, чье имя тесно связано с Борским районом.