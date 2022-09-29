На Куйбышевской магистрали оформили 10 тысяч вагонов по технологии «Цифровой приемосдатчик»

Новая технология помогает сократить время оборота вагонов и увеличить производительность / Фото: КбшЖД

В Куйбышевской железной дороге рассказали об итогах первого года работы проекта по дистанционному приему вагонов «Цифровой приемосдатчик». За это время по данной технологии было оформлено и отправлено более 10 тысяч вагонов.

— На сегодняшний день заключено 88 соглашений с клиентами, которые готовы работать по технологии «Цифровой приемосдатчик» на 53 станциях Куйбышевской магистрали. Отправлено более 10 тысяч вагонов. К концу 2022 года планируется заключить еще около 30 соглашений и оформить к перевозке еще 2 тысячи вагонов, — рассказали в пресс-службе КбшЖД.

Новая технология позволяет принимать к перевозке порожние и груженые вагоны при помощи дистанционного электронного обмена данными. Это занимает до 10 минут. Проект реализовали на базе корпоративного мессенджера. Благодаря новому сервису простои на грузовых станциях удается снизить в два раза. Таким образом, сокращается время оборота вагонов и увеличивается производительность.