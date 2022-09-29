От аграрных районов до нефтяной столицы Поволжья: МТС разогнала мобильный интернет на севере области

Благодаря рефармингу частот - переводу под более скоростные сети 4G - скорость мобильного интернета выросла более чем на треть.

В результате проведенных работ около 200 тысяч человек смогут пользоваться мобильным интернетом на новых скоростях. Рефарминг затронул крупные сельскохозяйственные районы на севере области – Исаклинский, Кинель-Черкасский, Шенталинский и Сергиевский. Наиболее заметное ускорение мобильного интернета прошло в крупнейшем селе Поволжья – Кинель-Черкассах, в Кротовке, Похвистнево, а также в нефтяной столице Поволжья – городе Отрадном.

Рост скорости стал возможным после перераспределения частот в сети 4G. Благодаря рефармингу увеличилась емкость канала мобильной связи. Высокие скорости передачи данных даже в часы максимальной нагрузки на сеть позволят за секунды загружать тяжелый контент, комфортно пользоваться мобильными приложениями, проводить видеоконференции.

«Мы развиваем сети не только за счет новой стройки, но и за счет модернизации уже имеющихся ресурсов, которые могут быть использованы более эффективно. Перераспределение частот позволило достаточно быстро развернуть и усилить сети 4G на больших территориях, в том числе и в сельских населенных пунктах, и обеспечить их жителей современными услугами», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.