Круглый стол с участием делегации АИРР по межотраслевым барьерам в сфере инноваций прошел в Самарской области

Делегация АИРР посетила круглый стол в конгресс-центре "Жигулевской долины"

В среду, 28 сентября 2022 года, в Самарской области прошел круглый стол с участием делегации Ассоциации инновационный регионов России (АИРР). Местом его проведения стал конгресс-центр «Жигулевской долины».

Мероприятие было посвящено межотраслевым барьерам по внедрению инновационных технологий. В ходе встречи участники обсудили лучшие практики региона по поддержке инноваций и проблемы внедрения таких разработок в экономику России.

— Мы готовы делиться своим опытом по созданию инновационной экосистемы, работе с высокотехнологичными предприятиями, взаимодействию с крупными индустриальными партнерами. Уровень инновационной активности организаций Самарской области по итогам 2021 года составил 18,2%. По этому показателю мы входим в первую пятерку регионов страны, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

По словам руководителя проектов по взаимодействию с регионами АИРР Дмитрия Митрошина, цель визита делегации в Самарскую область — обмен лучшими практиками в сфере инноваций и продвижение инициатив на федеральный уровень. Он отметил, что Самарская область является «законодателем мод» в новых мерах поддержки и моделях инновационной инфраструктуры.

Делегация АИРР намерена посетить ОЭЗ «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина», индустриальный парк «Преображенка», а также ряд крупных промпредприятий и вузов Самарской области.