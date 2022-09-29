Самарские депутаты поздравили с рождением сына семью переселенцев из Харьковской области

Семье передали вещи первой необходимости Фото: Самарская губернская дума

В Самаре депутаты «Единой России» поздравили с пополнением семью переселенцев из Харьковской области. Приехавшая Алина Шило родила сына в больнице имени Середавина.

На данный момент женщину расположили в пункте временного размещения вынужденных переселенцев на базе отдыха «Дубки». Вместе с депутатами сотрудники центра поздравили семью и подарили вещи первой необходимости: коляску одежду, белье и средства гигиены. Алина сообщает, что готовилась к рождению ребенка дома, но пришлось уезжать налегке.

Сейчас в «Дубках» разместили 174 человека, 60 из которых – несовершеннолетние. Каждый пункт закреплен за депутатами губернской думы, которые постоянно находятся на связи с руководителями центров.