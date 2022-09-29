В Самаре жители пожаловались на пьяного кондуктора в общественном транспорте

Пьяный кондуктор решил продолжить пить на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о встрече с пьяным кондуктором. Мужчина продолжал выпивать на рабочем месте.

По полученной информации от пользователей социальных сетей, в прошлое воскресенье в автобусе №47 жители столкнулись с нетрезвым кондуктором. Одна из пассажиров рассказала, что работник общественного транспорта был не в восторге от вопроса о стоимости проезда. Мужчина сел на свое место и продолжил пить пиво из бутылки, которую пытался спрятать в черный пакет.

В комментариях самарцы рассказали, что уже встречали этого кондуктора. Другие же отказываются верить в рассказ женщины.