Переход Антона Зиньковского в «Спартак» из «Крыльев Советов» помог раскрыться Сергею Пиняеву

Отъезд игрока поможет развитию карьеры Пиняева. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Переход Антона Зиньковского из самарских «Крыльев Советов» в московский «Спартак» помог раскрыться Сергею Пиняеву. Отъезд форварда подхлестнул молодого игрока. Об этом в интервью «КП-Самара» рассказал старший тренер команды Сергей Булатов.

- В прошлом году Сергей понимал, что чаще он игрок замены. Что Зиньковский - очень хороший футболист, с которым тяжело конкурировать. Сейчас он на своей позиции долго был номер один, но теперь у него появился конкурент Чиркович. Им надо конкурировать и развиваться. И вот когда Сергей осознал, что он номер один, он понял, что на него рассчитывают, и это ему очень помогло, - отметил Сергей Булатов.

По словам старшего тренера, Пиняева немного остановила болезнь. Однако он успешно с ней справился и вновь вернулся на поле. Теперь, по мнению наставника, талантливый игрок «побежит еще быстрее».