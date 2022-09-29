Общественные деятели Самарской области рассказали о своем отношении к мобилизации и боевом настрое

Самарские общественники поделились своим мнением и поддержали семьи региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области общественные деятели рассказали о своем отношении к мобилизации, единстве этносов и сплочении народов. Многие готовы откликнуться на зов Родины.

По словам директора АНО «Центр социального и межкультурного партнерства» Дмитрия Мольбах, он готов исполнить свой долг перед Отечественном. Также Дмитрий отметил, что сейчас народу необходимо сплотиться, чтобы одержать победу. Миллиону жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей проголосовали за то, чтобы жить в безопасности.

- Сейчас надо все доводить до конца. На референдуме люди высказали свою волю, они хотят жить по-другому. Это их право. Мы их полностью поддерживаем, отметил председатель исполкома Самарской области татарской национально-культурной автономии Анвер горланов.

Как никогда важны взаимопомощь и поддержки семей, чьи мужья и сыновья встали на защиту страны. Своим мнением поделился председатель Самарской национальной армянской общественной организации «Наири» Зограб Мирзоян и пожелал людям терпения и хорошего настроя.

- Вместе мы сила, когда мы собираемся вместе - можно решить все, - подчеркнул Зограб Мирзоян.