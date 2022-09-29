В Самаре мэрия назначила нового руководителя департамента градостроительства

В областной столице назначили нового руководителя депстроя Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно о кадровой перестановке. Мэрия назначила на пост руководителя департамента градостроительства Василия Чернова.

Вчера, 28 сентября 2022 года, появилась информация об увольнении главы ведомства Сергея Шанова. Отмечают, что кресло руководителям пустовало совсем недолго. В четверг, 29 сентября 2022 года, на сайте администрации города появились данные о новом главе депстроя. Ранее Сергей Чернов трудился на посту заместителя.

Напомним, что предыдущего главу уволили в связи с утратой доверия. Сергей Шахнов вовремя не направил необходимое уведомление руководству.