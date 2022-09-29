В Самаре нашли новую семью для собаки, у которой мобилизовали хозяина

Персик нашел новый дом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История собаки по кличке Персик из Самары получила широкий общественный резонанс не только среди местных жителей, но о ней узнали и в других городах нашей страны. Собака 1,5 года прожила с мужчиной, а в конце сентября 2022 года его мобилизовали. Персик осталась одна в квартире, а после того, как срок аренды закончится, собаку должны были выгнать на улицу.

"Комсомолка" не смогла пройти мимо этой истории и тоже решила помочь Персику найти временное пристанище, пока хозяин на военных сборах. В тот же день, когда мы разместили статью о Персике, на помощь откликнулась молодая семейная пара.

- Супруги увидели пост про Персика у кого-то из самарских блогеров и связались со мной. Мы встретились, мне они показались очень милыми и дружелюбными, - рассказала журналисту "КП-Самара" соседка мобилизованного самарца Дарья, которая присматривала за Персиком после того, как хозяин уехал на военные сборы.

Персик тоже сразу поладила со своими новыми хозяевами. Девочку забрали в квартиру, недалеко от дома, где она жила.