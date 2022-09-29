В Самаре временно ограничат движение общественного транспорта у площади Куйбышева 30 сентября 2022 года

Движение транспорта ограничат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о патриотической акции в поддержку референдумов. Мероприятие запланировали на 30 сентября 2022 года.

По данным городской администрации, в связи с проведением акции временно ограничат движение общественного транспорта в периметре площади имени Куйбышева. Автобусы № 3, 24, 34, 80, 92 и 226 будут двигаться по скорректированной схеме. Дороги перекроют с 11:00 до 21:00. Движение ограничат на следующих участках: по улице Вилоновской, по улице Чапаевской, по улице Фрунзе, по улице Шостаковича, по улице Шостаковича, по улице Молодогвардейской.

Также на участках с 22:00 29 сентября 2022 года запрещены остановка и стоянка автомобилей. Ограничения не распространяются на спецмашины.