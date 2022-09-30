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Общество30 сентября 2022 4:17

В Самаре ограничат движение транспорта около площади Куйбышева

Причина - проведение патриотической акции
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Общественный транспорт проследует по измененному маршруту

Общественный транспорт проследует по измененному маршруту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 30 сентября ограничат движение транспорта у площади Куйбышева. Проезд перекроют с 11:00 до 21:00. Причина – проведение патриотической акции.

По информации мэрии, ограничения коснутся сразу нескольких улиц. В их числе: Вилоновская (от ул. Фрунзе до Галактионовской), Чапаевская (от Красноармейской до Вилоновской), Красноармейская (в границах улиц Фрунзе и Галактионовской), Фрунзе (от Шостаковича до Вилоновской), Шостаковича (от Куйбышева до Чапаевской), Молодогвардейская (в границах Красноармейской и Льва Толстого, Вилоновской и Ульяновской).

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Также на этих участках до 21:00 30 сентября будет запрещена стоянка и остановка автомобилей.

Отмечается, что в день проведения акции автобусы № 3, 24, 34, 80, 92 и 226 будут следовать по измененным маршрутам. Ознакомиться с ними можно на схемах.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары