Жителя Оренбургской области задержали с каннабисом в поезде под Самарой

Вещество пассажир хранил в чайном пакетике. Фото: Сызранское ЛО МВД России на транспорте

В Сызрани транспортные полицейские изъяли наркотики у пассажира поезда. Мужчина ехал маршрутом «Орск–Москва», когда правоохранители заметили что-то неладное.

Как сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте, сотрудники ППС обратили внимание на странного пассажира при сопровождении поезда. Мужчина – как выяснилось позднее, 22-летний житель Оренбургской области – ехал на боковой полке и вел себя странно. При виде полицейских он занервничал.

Во время осмотра оперативники обнаружили в его рюкзаке трубку для курения, электронные весы и более 1 грамма каннабиса, который он хранил в чайном пакетике. Мужчина рассказал, что нарвал вещество и планировал употребить.

Жителя Оренбургской области привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ: 6.8 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства» и 6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Он оштрафован на восемь тысяч рублей.