В Тольятти сотрудник банка попал под уголовное дело за избиение директора компании

Инцидент попал на камеру

В Тольятти местный житель стал фигурантом уголовного дела. Он серьезно избил другого мужчину. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел 11 июля около торгового центра на улице Дзержинского. Мужчины поссорились, между ними завязалась драка. В результате здоровью 34-летнего тольяттинца был причинен вред средней тяжести. Пострадавший обратился в полицию.

– Выяснилось, что 25-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – рассказали в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что нападавший работает в одном из банков, пострадавший числится на должности технического директора фирмы. В данный момент 25-летний житель Автограда находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.