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Общество30 сентября 2022 5:27

Педагоги Самарской области получат единовременные выплаты ко Дню учителя

Решение о дополнительной поддержке принял глава региона Дмитрий Азаров
Полина КАРПОВА
Выплаты получат более 45 тысяч преподавателей губернии

Выплаты получат более 45 тысяч преподавателей губернии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Педагоги Самарской области получат дополнительные выплаты ко Дню учителя. Соответствующее решение принял глава региона Дмитрий Азаров.

– Учебный год начат успешно, и сейчас особая ответственность ложится на педагогов, тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения. Даю поручение поддержать их и произвести выплаты ко Дню учителя, – заявил губернатор на совещании в областном правительстве.

Депутаты, члены общественных и профсоюзных организаций региона поддержали инициативу Дмитрия Азарова.

Единовременную финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей получат все педагоги, работающие в государственных и муниципальных образовательных организациях. Всего – более 45 тысяч человек.

Отмечается, что средства на выплаты будут выделены из бюджета Самарской области.