Педагоги Самарской области получат единовременные выплаты ко Дню учителя

Выплаты получат более 45 тысяч преподавателей губернии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Педагоги Самарской области получат дополнительные выплаты ко Дню учителя. Соответствующее решение принял глава региона Дмитрий Азаров.

– Учебный год начат успешно, и сейчас особая ответственность ложится на педагогов, тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения. Даю поручение поддержать их и произвести выплаты ко Дню учителя, – заявил губернатор на совещании в областном правительстве.

Депутаты, члены общественных и профсоюзных организаций региона поддержали инициативу Дмитрия Азарова.

Единовременную финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей получат все педагоги, работающие в государственных и муниципальных образовательных организациях. Всего – более 45 тысяч человек.

Отмечается, что средства на выплаты будут выделены из бюджета Самарской области.