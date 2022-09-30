В Самаре 2 октября 2022 года ограничат движение по улицам Чапаевская и Шостаковича

Ограничительные мероприятия начнут действовать с 9 часов утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 2 октября, на территории Самары пройдет областной студенческий фестиваль «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ». В связи с проведением мероприятия движение по двум улицам будет ограничено. Информацию сообщили в мэрии.

Проезд запретят с 9:00 до 19:00 по улицам: Чапаевская (от Красноармейской до Вилоновской) и Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской). Отмечается, что на этих участках с 6:00 до 19:00 будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Схема: администрация Самары

Изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта. Так, автобусы № 24 и 92 будут следовать по измененной схеме.

Схема: администрация Самары

Напомним, 30 сентября ограничения на проезд транспорта будут действовать в районе площади Куйбышева. Здесь состоится патриотическая акция.