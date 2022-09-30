Под Самарой пьяный парень без прав угнал у отчима автомобиль и устроил ДТП

Не справившись с управлением, молодой человек влетел в забор. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Большечерниговском районе 25-летний местный житель устроил себе настоящее веселье с печальным концом. Молодой человек угнал у отчима автомобиль, устроил ДТП и попал под уголовное дело. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел некоторое время назад. Один из местных жителей припарковал свой автомобиль у дома и ушел по делам. Через час вернулся, однако его ждал сюрприз: автомобиль и ключи от него, лежавшие дома, исчезли. Мужчина обратился в полицию.

В это время на одной из улиц села произошло ДТП – автомобиль влетел в забор. Правоохранители выяснили, что участником аварии стала та самая угнанная машина марки «ВАЗ-21070». А за рулем авто находился 25-летний пасынок владельца машины.

После задержания молодой человек признался, что взял у отчима ключи, пока того не было дома, и поехал кататься по селу. Ввиду пьяного состояния он не справился с управлением и въехал в забор. Во время проверки оказалось, что водительских прав у горе-автомобилиста никогда не было.

По данному факту был составлен протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (Угон). Машину вернули владельцу.