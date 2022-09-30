В Тольятти водителя грузовика осудили за ДТП с пострадавшим пассажиром

Суд вынес мужчине приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 55-летнего водителя грузового автомобиля «ГАЗ». Мужчина попал на скамью подсудимых из-за аварии, в которой серьезно пострадал пассажир.

ДТП произошло в ноябре прошлого года. Как сообщает ГУ МВД по региону, водитель «ГАЗ» ехал по Обводному шоссе в направлении Поволжского шоссе. Во время поворота налево он на скорости влетел в ограждение. В результате 60-летний пассажир получил множественные травмы, которые были квалифицированы следствием как тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствие пришло к выводу, что автомобилист мог избежать ДТП.

– Следствием были собраны доказательства того, что у него была возможность, оценив дорожную ситуацию, заранее снизить скорость и избежать столкновения с ограждением, – информирует ГУ МВД по региону.

С указанными выводами согласились в Комсомольском районном суде. Мужчину приговорили к одному году ограничения свободы. Отмечается, что сам автомобилист признал вину и раскаялся в содеянном.