В Самаре теплом обеспечены 48,3% многоквартирных домов

Официально отопительный сезон стартовал 27 сентября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается постепенное подключение к отоплению. Официально отопительный сезон стартовал 27 сентября 2022 года. Изначально тепло запустили в социальные учреждения – детские сады, школы, больницы. А затем батареи начали прогреваться в жилищном фонде.

По данным администрации города, сегодня почти половина домов обеспечена теплом.

– Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%, теплоресурс получают порядка 5 тысяч домов, – рассказали в мэрии.

Отметим, что всего в городе 10 195 МКД, а это значит, что уже в скором времени теплом будут обеспечены все горожане.

При этом в социальных объектах старт отопительного сезона уже близится к завершению. Теплом обеспечены 97% детсадов, 80% объектов здравоохранения и порядка 70% учебных заведений.