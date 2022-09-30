Расписание дачных автобусов изменится в Самаре с 1 октября 2022 года

В октябре дачные автобусы будут ходить только по субботам и воскресеньям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с субботы, 1 октября 2022 года, изменят расписание дачных автобусов. Они будут курсировать только по выходным. Об этом в соцсетях сообщает перевозчик.

— Октябрь — последний месяц в году, когда организуются рейсы к садово-дачным массивам и обратно. Традиционно с 1 октября перевозки по этим направлениям будут выполняться только по субботам и воскресеньям, — отметили в компании.

Напомним, в Самаре действуют 29 дачных маршрутов. В них действуют все льготы. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью соцкарты, карты школьника. Добавим, что с сентября 2022 года автобусы из-за уменьшения светового дня в направлении «из города» отправляются на час позже, а последние рейсы с дач — на час раньше. Такое же расписание будет действовать и до конца октября 2022 года.