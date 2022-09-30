Сбер начислит 4% годовых бонусами от СберСпасибо на остаток по дебетовой СберКарте

Теперь по дебетовой СберКарте на минимальный остаток за месяц можно получать 4% годовых бонусами от СберСпасибо.
Для этого необходимо выполнить следующие условия:
- с 1 октября по 30 ноября 2022 года оформить дебетовую СберКарту;
- подключить подписку СберПрайм+ или премиальный пакет услуг;
- пополнить СберКарту в дату активации (если она оформляется впервые);
- быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо».
При соблюдении этих условий бонусы будут начислены на бонусный счёт в программе лояльности в следующем месяце.
Сроки действия акции — с 1 октября 2022 года по 31 января 2023 года.
Оформить дебетовую СберКарту можно как в отделении банка, так и самостоятельно на сайте или в приложении СберБанк Онлайн.
Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:
«Мы постоянно стремимся улучшить условия обслуживания по нашим картам и предоставить нашим клиентам выгодные предложения. Помимо быстрого оформления и бесплатного обслуживания при выполнении условий, к числу преимуществ СберКарты относятся: бесплатный мобильный банк, беспроцентное снятие денег в любых банкоматах, начисление до 10% бонусами от СберСпасибо в повышенных категориях, а теперь — и ежемесячное начисление бонусов на остаток на карте».