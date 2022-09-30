«КуйбышевАзот» вошел в топ-3 рейтинга социальной эффективности крупнейших предприятий России

"КуйбышевАзот" включили в тройку лидеров рейтинга в разделе "Химия и нефтехимия"

Аналитики агентства AK&M составили рейтинг социальной эффективности и ответственности перед обществом крупнейших компаний России. В него вошли более 40 предприятий, в том числе ПАО «КуйбышевАзот» из Тольятти.

Цель рейтинга — показать компании, которые приносят максимальную пользу обществу и минимально воздействуют на окружающую среду. Предприятия распределили по нескольким разделам. «КуйбышевАзот» вошел в топ-3 «Химия и нефтехимия» вместе с «Уралкалием» и «ФосАгро». Эксперты высоко оценили социальную эффективность и практику устойчивого развития (рейтинг ESG) тольяттинского завода.

Отметим, по итогам 2021 года выручка «КуйбышевАзота» составила 82 млрд рублей. Из этой суммы предприятие направило 5,2 млрд рублей на природоохранные проекты и мероприятия. Также компания активно занимается работой по снижению воздействия на окружающую среду. Она реализует экопроекты как на производственной площадке, так и за ее пределами. Один из них — строительство новых очистных сооружений в Центральном районе Тольятти. Кроме того, предприятие участвует в благоустройстве и формировании комфортной городской среды, реализует образовательные и культурные проекты.