Синоптики рассказали о погодных аномалиях в Самарской области осенью и зимой 2022/23

В предстоящие полгода никаких аномалий в среднемесячной температуре воздуха не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на отопительный сезон 2022-2023 годов в Самарской области. По данным специалистов, в этот период никаких аномалий не ожидается. Средняя за месяц температура воздуха будет держаться на уровне многолетних значений. Информация размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, в октябре 2022 года средняя температура воздуха составит 5,9 градуса, в ноябре -2,2 градуса, в декабре -8,4 градуса. В январе и феврале 2023 года ожидается -10,3 градуса, а в марте -3,8 градуса. Все эти значения соответствуют норме, отклонений нет.

Не исключено, что погода еще может преподнести какие-нибудь сюрпризы. Один их них ждет жителей Самарской области уже в ближайшие дни. В регион ненадолго вернется летнее тепло. По прогнозам синоптиков, в начале октября 2022 года дожди прекратятся, а столбик термометра может подняться до 20 градусов и даже немного выше.