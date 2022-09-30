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Происшествия30 сентября 2022 7:51

В Самаре женщина на Kia Rio столкнулась с «Грантой» и отлетела в столб

В результате аварии пострадали двое человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в четверг, 29 сентября, в Самаре. В Промышленном районе столкнулись Kia Rio и «Лада Гранта», пострадали двое человек.

Как сообщает ГУ МВД по региону, авария случилась в 19:10. 30-летняя женщина на Kia Rio ехала по Московскому шоссе в сторону улицы Ташкентской. На перекрестке она начала поворачивать налево, однако не уступила дорогу «Гранте», за рулем которой был 45-летний мужчина без прав. Машины столкнулись, после чего иномарку отбросило в столб.

В результате аварии пострадали двое человек – водитель Kia Rio и 66-летняя пассажирка «Гранты». Их госпитализировали.