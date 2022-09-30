В Самарской области обезопасили бесхозный скотомогильник

Привести площадку в порядок ответственных лиц побудили судебные приставы

В Самарской области привели в порядок бесхозный скотомогильник на территории Клявлинского района. Защитить людей и животных от опасной площадки удалось только после вмешательства судебных приставов.

- Скотомогильник, где хоронили павших животных, был бесхозным и не соответствовал требованиям ветеринарно-санитарного законодательства. Суд обязал ответственных лиц оборудовать данную площадку и привести ее в надлежащий вид, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В установленный срок территорию так и не привели в порядок. Тогда приставы взыскали с должника исполнительский сбор в 50 тысяч рублей и пригрозили уголовным наказанием за неисполнение решения суда. В результате люди, ответственные за скотомогильник, все-таки обезопасили его. Территорию огородили забором и сделали специальный навес. Также там вырыли траншею и установили вытяжную трубу. Кроме того, на площадке должны были оборудовать помещения для вскрытия трупов животных, хранения инвентаря и дезинфицирующих средств.