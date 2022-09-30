Под Самарой водитель «Hyundai Accent» въехал в «девятку» и напился

От столкновения обе машины улетели под обочину. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем в четверг, 29 августа, на территории Самарской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Машины столкнулись, после чего обе оказались под обочиной. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла в 11:30 в Приволжском районе. 47-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» двигался по автодороге «Осинки–Приволжье». На 69 км 300 м он столкнулся с девяткой, за рулем которой был 60-летний мужчина. Дальнейшее поведение водителя иномарки было весьма странным.

– Водитель «Hyundai Accent» употребил алкоголь после совершения ДТП, до момента прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он привлечен к ответственности, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в результате аварии пострадали водитель «девятки» и две его пассажирки 57 и 68 лет. Все трое доставлены в больницу.