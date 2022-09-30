В Самарской области пропал 11-летний мальчик в резиновых сапогах

Несколько часов назад ребенок ушел из дома в Чапаевске и до сих пор не вернулся Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские и волонтеры разыскивают 11-летнего Юру Т. из Чапаевска. В четверг, 29 сентября 2022 года, мальчик около 17:30 ушел из дома № 56 по улице Чапаева и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На вид школьнику 11-12 лет, его рост 150 см. У мальчика среднее телосложение, короткие русые волосы. В день исчезновения на нем были черная куртка, синие футболка и трико. На ногах - черные резиновые сапоги.

Сейчас правоохранители проверяют все ближайшие дворы и улицы, осматривают ТЦ, подвалы и чердаки, а также заброшенные стройки и места, где часто собираются дети и подростки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: (84639) 2-28-55 (дежурная часть ОМВД по Чапаевску), 8 (846) 278-22-23 (ДЧ ГУ МВД по Самарской области), 8(999)-701-02-33 (пресс-служба главка) или 102.