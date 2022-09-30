Капсулу с землей Донбасса передали в школьный музей в Борском районе

В гильзу поместили землю с кургана Саур-Могила неподалеку от Снежного / Фото: Единая Россия

Депутаты Самарской губернской думы передали в музей школы № 2 имени Героя РФ П.Н. Немцова в Борском ценный экспонат. Это капсула с землей кургана Саур-Могила, который расположен неподалеку от города Снежное в ДНР. В 1943 году за эту вершину велись кровопролитные бои.

На днях в школе побывали депутаты фракции «Единая Россия» Александр Живайкин, Дмитрий Холин и Николай Сомов. Они посетили уникальный музей, который посвящен героическим землякам Борского района. Во время встречи с учениками и преподавателями вице-спикер областного парламента Александр Живайкин передал гильзу с землей Донбасса.

— После поездок депутатов губдумы на Донбасс и благодаря работе самарских волонтеров стали открываться героические имена наших земляков, освобождавших донецкую землю и погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе поисковой работы удалось установить несколько имен, среди них — уроженец Борского района Вениамин Иванович Балабанов, — отметил народный избранник.

Напомним, ранее в музей боевой славы Снежного передали капсулу с землей из Самарской области — с родины бойцов и командиров, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны на Донбассе.