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Общество30 сентября 2022 9:47

Самарцы рассказали об отношениях с соседями по многоквартирному дому

Многие признались, что не обходится без конфликтов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
О негативном отношении к соседям заявил каждый третий респондент.

О негативном отношении к соседям заявил каждый третий респондент.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области признались, что их раздражают соседи. Информацию выяснили специалисты сервиса SuperJob во время опроса.

О негативном отношении к соседям заявил каждый третий респондент (33%). По словам жителей губернии, в первую очередь им не нравится шум. Вторым раздражающим фактором стало курение в подъездах, третьим – грязь. Кроме того, многих не устраивает ремонт в соседних квартирах.

Отметим, что подавляющее большинство опрошенных (57%) абсолютно нейтрально относится к соседям. А 42% респондентов даже с ними дружат. Те же, чьи соседи уже перешли все рамки приличия, чаще всего стараются действовать через общение или привлекают к конфликту ЖЭУ.