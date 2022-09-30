Самарцы рассказали об отношениях с соседями по многоквартирному дому

О негативном отношении к соседям заявил каждый третий респондент. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области признались, что их раздражают соседи. Информацию выяснили специалисты сервиса SuperJob во время опроса.

О негативном отношении к соседям заявил каждый третий респондент (33%). По словам жителей губернии, в первую очередь им не нравится шум. Вторым раздражающим фактором стало курение в подъездах, третьим – грязь. Кроме того, многих не устраивает ремонт в соседних квартирах.

Отметим, что подавляющее большинство опрошенных (57%) абсолютно нейтрально относится к соседям. А 42% респондентов даже с ними дружат. Те же, чьи соседи уже перешли все рамки приличия, чаще всего стараются действовать через общение или привлекают к конфликту ЖЭУ.