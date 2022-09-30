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Здоровье30 сентября 2022 10:30

В Самарской области коронавирус подтвердили у 1782 человек 30 сентября 2022 года

С каждым днем количество заболевших становится меньше
Ирина СИНЕГУБОВА
Победить болезнь и излечиться удалось 2528 жителям региона.

Победить болезнь и излечиться удалось 2528 жителям региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 30 сентября 2022 года количество заболевших стало стабильно уменьшаться и составило меньше двух тысяч. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1782 человек.

На данный момент высокий показатель у числа выздоровевших, он стал больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 2528 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 98 человека, умерло два пациента. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 29 сентября, количество заболевших сегодня уменьшилось. 29 сентября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 1985 человек.