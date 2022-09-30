Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 10:34

В Самарской области нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Информацию сообщили в полиции
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ребенок пропал в четверг, 29 сентября

Ребенок пропал в четверг, 29 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области закончились поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенка нашли в пятницу, 30 сентября 2022 года. Информацию озвучили правоохранители.

– Ребенок разыскан, всем спасибо, – проинформировали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, 11-летний мальчик исчез 29 сентября 2022 года в Чапаевске. В 17:30 он вышел из дома на улице Чапаева и долгое время не возвращался. Ориентировка с приметами пропавшего мгновенно разлетелась по СМИ и социальным сетям.

Правоохранители тем временем вели активные поиски на местности: проверяли дворы, улицы, торговые центры, заброшенные стройки. К счастью, мальчик оперативно был найден.