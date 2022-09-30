В Самарской области нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Ребенок пропал в четверг, 29 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области закончились поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенка нашли в пятницу, 30 сентября 2022 года. Информацию озвучили правоохранители.

– Ребенок разыскан, всем спасибо, – проинформировали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, 11-летний мальчик исчез 29 сентября 2022 года в Чапаевске. В 17:30 он вышел из дома на улице Чапаева и долгое время не возвращался. Ориентировка с приметами пропавшего мгновенно разлетелась по СМИ и социальным сетям.

Правоохранители тем временем вели активные поиски на местности: проверяли дворы, улицы, торговые центры, заброшенные стройки. К счастью, мальчик оперативно был найден.