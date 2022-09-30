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Общество30 сентября 2022 10:36

Самарские специалисты провели ежедневный мониторинг цен на продукты

Жители смогут сэкономить
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали, где купить продукты по низким ценам

Жителям рассказали, где купить продукты по низким ценам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить на продуктах. Специалисты подвели итоги ежедневного мониторинга.

По информации городской администрации на 30 сентября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 370 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Морковь за 16,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Пшеничная мука за 28,89 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского. Сахар-песок за 60 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация указана на официальной странице. Напомним, в областной столице пройдет ярмарка в формате «торговля с автомашин» в Кировском районе.