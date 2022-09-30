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Происшествия30 сентября 2022 10:56

В Самарской области полицейские задержали неадекватного мужчину, прятавшего наркотики

Подозреваемый предстанет перед судом
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали преступника

Полицейские задержали преступника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося скрыться от патруля. Он вызвал подозрения из-за неадекватного поведения.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители во время патрулирования остановили мужчину, чтобы проверить документы. При виде сотрудников полиции подозреваемый попытался убежать, но его успели задержать. Оказалось, в карманах он прятал сверток с наркотиками. Согласно экспертизе, в нем находилась смесь веществ.

Мужчина признался, что купил наркотики через интернет. В отношении задержанного возбуждено 8 уголовных дел.