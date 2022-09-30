В Самарской области полицейские сопроводили до больницы автомобиль, в котором пассажиру стало плохо

Сотрудники полиции включили проблесковые маячки и сопроводили автомобиль в больницу Жигулевска. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сызранские Госавтоинспекторы сопроводили в больницу автомобиль, пассажир которого нуждался в медицинской помощи. — Полицейские несли службу на 935 км автодороги М5-Урал в районе села Переволоки, когда к ним вечером подъехала «Лада Гранта», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из автомобиля выбежал встревоженный мужчина, который попросил сопроводить до ближайшей больницы, так как его родственнику, находившемуся в машине, стало плохо. Водитель побоялся не успеть из-за затора на дороге.

Сотрудники полиции включили проблесковые маячки и сопроводили автомобиль в больницу Жигулевска. В настоящее время житель Самарской области в полном порядке. Родственники мужчины опубликовали в социальной сети пост благодарности.

— Мы поехали в больницу, но так как на трассе была большая пробка, мы подъехали к сотрудникам ГИБДД и попросили помочь. Они сразу отреагировали и сопроводили нас до больницы. Благодарю сотрудников Госавтоинспекции за их участие, — пишет автор поста в соцсети.